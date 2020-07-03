02 июля 2020

В России предложили ввести еще один сбор

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор за утилизацию оружия будут уплачивать производители и поставщики оружия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести сбор на утилизацию пневматического и огнестрельного оружия. Соответствующее постановление подготовили в Госдуме.

«[Законопроект] предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия», — цитирует РБК представителя Бречалова. Отмечается, что сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. В связи с этим цена на него может вырасти.

Ранее были приняты поправки к закону «Об оружии» для владельцев нарезных карабинов и винтовок. Согласно поправкам, граждане имеют право самостоятельно снаряжать патроны к своему оружию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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