В России предложили ввести еще один сбор

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Ранее были приняты поправки к закону «Об оружии» для владельцев нарезных карабинов и винтовок. Согласно поправкам, граждане имеют право самостоятельно снаряжать патроны к своему оружию.

«[Законопроект] предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия», — цитирует РБК представителя Бречалова. Отмечается, что сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия. В связи с этим цена на него может вырасти.

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести сбор на утилизацию пневматического и огнестрельного оружия. Соответствующее постановление подготовили в Госдуме.

Сбор за утилизацию оружия будут уплачивать производители и поставщики оружия Фото: Анна Майорова © URA.RU

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