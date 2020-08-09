Выплату северных надбавок хотят распространить на удаленку

Выплату северных надбавок могут распространить и на удаленных сотрудников. Вопрос обсуждается группой депутатов, которая заканчивает подготовку законопроекта о дистанционной занятости. Об этом рассказал член рабочей группы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.
«Сейчас вопрос никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве, и решения по нему пока нет. Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник» — пояснил «Известиям» Прокопов.
Отмечается, что надбавки отличаются в зависимости от территории — их рассчитывают согласно районному коэффициенту. Так, за работу в Свердловской области положена прибавка 15—20% от зарплаты, а в Ненецком автономном округе — 50%. В целом доплаты составляют от 15 до 100% от заработка. Максимальные надбавки положены тем, кто работает в Чукотском автономном округе, отдельных районах Республики Саха на островах Северного Ледовитого океана и его морей, Курильских и Командорских островах.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разработали законопроект, обязывающий работодателей возмещать расходы сотруднику, работающему дистанционно. В частности, речь идет об использовании личного компьютера, расходах на оплату интернета, электричества и телефонных звонков. В Минтруде пояснили, что выполнение заданий работодателя в нерабочее время на удаленке оплатят как сверхурочную работу, а затраты на электроэнергию будут компенсировать в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
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