07 сентября 2020

Продукты в России хотят обрабатывать радиацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Михеевский ГОК Челябинск, радиация, рентген
Облучение продуктов позволит продлить срок хранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России хотят разрешить радиационную обработку продуктов с ионизирующим излучением. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в осеннюю сессию.

«Такая обработка, проводимая с соблюдением требований радиационной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов», — передает «Парламентская газета» слова авторов инициативы.

Они отмечают, что такая обработка является одним из самых современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности продовольствия. В настоящий момент применение ионизирующего излучения в России сдерживается из-за «отсутствия полноценной правовой базы», регулирующей этот вопрос. Парламентарии отмечают, что реализация законопроекта позволит обеспечить потребителей качественной и безопасной продукцией и создаст условия для наращивания экспорта сельхозпродукции.

Ранее создание новой технологии обработки продуктов анонсировала «дочка» Росатома — «Русатом Хэлскеа». Согласно информации разработчиков, новый метод позволит увеличить срок хранения продуктов без дополнительной консервации. Однако эксперты относились к идеи с осторожностью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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