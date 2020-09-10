В СК России создадут отдел для борьбы с историческими фейками

В Следственном комитете России создадут новое подразделение для борьбы с фальсификацией истории. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», — передает слова пресс-службы
Ранее сообщалось, что Минфин РФ заложит в бюджет на 2021—2023 годы субсидии для программы противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. По информации экспертов, речь идет о нескольких миллионах рублей. Кампания предусматривает прежде всего публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории.
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