В СК России создадут отдел для борьбы с историческими фейками

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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
Новый отдел СК будет предотвращать искажения исторических фактов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Следственном комитете России создадут новое подразделение для борьбы с фальсификацией истории. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества», — передает слова пресс-службы RNS. Уточняется, что новый отдел СК будет устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны, а также предотвращать искажения исторических фактов.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ заложит в бюджет на 2021—2023 годы субсидии для программы противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. По информации экспертов, речь идет о нескольких миллионах рублей. Кампания предусматривает прежде всего публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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