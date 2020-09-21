Исследование: уральцы массово страдают бессонницей

Жители Перми, Екатеринбурга и Челябинска жалуются на стресс, шум и проблемы со здоровьем, мешающие спать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Перми, Екатеринбурга и Челябинска чаще других россиян страдают бессонницей. К такому выводу пришли специалисты исследовательского агентства Zoom Market.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года. У жителей разных городов России спросили, испытывают ли они проблемы со сном и в чем проявляются эти проблемы. Чаще всего бессонницей страдают москвичи, далее идут жители Перми. На четвертом месте оказался Екатеринбург, а десятку лидеров «бессонных городов» замыкает Челябинск. «74% респондентов, попавших в выборку и страдающих от бессонницы, испытывают сложности с засыпанием, 12% опрошенных жалуются на нехватку сна, а 6% россиян указали на неглубокий и прерывистый сон», — сообщил коммерческий директор агентства Андрей Штыров. Меньше всего бессонницей страдают жители Махачкалы, Иваново и Симферополя.

Большинство опрошенных (71%) считают, что проблемы со сном связаны с их внутренними переживаниями и стрессами. 17% респондентов пожаловались на посторонние факторы, например, шоссе под окнами или шумных соседей. Каждый десятый объяснил свою бессонницу неправильным образом жизни и нарушением режима сна, оставшиеся 2% сослались на проблемы со здоровьем. В опросе агентства приняли участие более 2500 респондентов из 22 городов России.

Ранее врач предупредила, что привычка поздно ложиться спать может привести к нарушению гормонального фона и большему количеству жировой ткани. Улучшить сон помогут теплое молоко, ромашковый чай и вишневый сок, уточняет телеканал 360.