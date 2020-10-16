Галкин высмеял Зеленского из-за его вопроса о наркотиках. Видео

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин спросил, исполняют ли украинцы закон всемирного тяготения и любят ли они регги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский артист и юморист Максим Галкин записал пародию на речь президента Украины Владимира Зеленского из-за его вопроса о наркотиках. Соответствующее видео опубликовано в Instagram артиста.

«Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса для тяжелобольных политиков?» — спросил на видео Галкин, пародируя речь и жесты Зеленского. Также артист задал вопросы, исполняют ли украинцы закон всемирного тяготения и любят ли они регги.

Так Галкин высмеял предложение Зеленского легализовать марихуану на Украине. Пародируя президента, артист задал такие вопросы, какие мог бы задать человек, принявший наркотики. Галкин предложил ставить в угол тех депутатов, которые плохо ведут себя и сократить население Украины до трехсот человек.

Ранее Зеленский предложил народу Украины проголосовать за легализацию марихуаны, передает RNS. На его взгляд, наркотик можно использовать в медицинских целях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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