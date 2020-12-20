Instagram начал удалять посты с критикой врачей

Пост свердловчанки с жалобой на врачей удалили за «недостоверную информацию» Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Instagram начал блокировать посты пользователей, в которых описывается халатность врачей при работе с коронавирусными больными, за «содержание ложной информации». Об этом URA.RU рассказали читатели.

Житель поселка Новоберезовского (Свердловская область) после обнаружения у себя первых симптомов коронавируса обратился в поселковое отделение ЦГБ Березовского, где ему предложили лично явиться на прием. «Врач при беглом осмотре не подтвердила инфекцию и, поставив диагноз ОРВИ, отправила меня лечиться домой», — рассказал мужчина.

К вечеру у мужчины резко подскочила температура, появились новые симптомы. На следующий день он сдал тест на вирус в одной из частных клиник Екатеринбурга и через несколько дней получил положительный результат. Лишь после того, как мужчина передал результаты теста на коронавирус в поселковую поликлинику, к нему пришел врач и прописал соответствующее лечение. По словам заболевшего, ему пришлось около недели дожидаться какой-либо медицинской помощи.

Повторный тест на коронавирус заболевшему делали уже представители ЦГБ Березовского. Однако, по его словам, пришедшие к нему домой врачи проигнорировали его супругу, которая являлась контактным лицом.

Жена заболевшего разместила в Instagram пост, в котором вкратце описала всю историю. Но спустя несколько дней публикацию заблокировали. «9 декабря я разместила в своем instagram-аккаунте пост с возмущением, как работает наша система здравоохранения. Сегодня я получила сообщение от администрации Instagram о том, что моя публикация будет удалена, как содержавшая ложную информацию о COVID-19», — рассказала читательница агентства.

Агентство направило официальный запрос в департамент информполитики Свердловской области с просьбой прокомментировать инцидент, произошедший с нашей читательницей. Кроме того, корреспонденты попросили предоставить информацию о том, кто занимается проверкой публикаций переболевших коронавирусом жителей региона на достоверность.

Согласно статистике федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за прошедшие сутки в России выявлено 28 209 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Свердловская область находится в первой пятерке регионов по количеству заболевших — за сутки здесь зафиксировано 405 новых случаев.

Сегодня утром читательница обнаружила в своем Instagram такое сообщение