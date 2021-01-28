В Госдуме ответили, как будут платить пенсии при банкротстве НПФ

Пенсионеры получат потерянный инвестдоход из страховой суммы фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

При банкротстве НПФ (негосударственных пенсионных фондов) инвестиционный доход, потерянный при незаконном переводе средств из одного фонда в другой, будет возмещаться из страховой суммы. В беседе с URA.RU депутат, член комитета думы по труду и социальной политике Сваетлана Бессараб пояснила, что на гражданах банкротство никак не отразится.

Ранее Минтруд РФ выступил с инициативой возмещать россиянам потерянные при переводе в НПФ средства. Деньги можно вернуть, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными, поясняет телеканал 360.

«По общему правилу есть страховая сумма, которая в случае банкротства НПФ в любом случае уже им переведена. Для гражданина это не будет потерей. В любом случае о таких рисках идет страхование на уровне Центрального банка РФ. Даже если НПФ будет признан банкротом, все операции будут возмещаться из этой страховой суммы. Но надеемся, что до этого не дойдет, потому что сегодня система уже более стабильна. По идее, бюджет это в любом случае не должно затрагивать. Есть общая страховая сумма, которая должна это возмещать», — рассказала URA.RU депутат. При этом она выразила уверенность, что инициативу Минтруда примут.

Заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС также пояснил, что система гарантирования все возместит. «Там есть система резервирования и гарантирования. Так и будет возмещаться», — рассказал он URA.RU.