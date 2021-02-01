В Петербурге пойман мужчина, на которого силовик направил оружие

В Санкт-Петербурге нашли и задержали мужчину, на которого полицейский направил табельное оружие во время несанкционированной акции протеста. Он извинился за то, что толкнул офицера полиции.
Также мужчина признал свою вину. «Сделал лишнего, толкнув офицера полиции», — приводит слова задержанного издание «Подъем». Сейчас уроженцу Архангельска вменяют применение насилия к представителю власти.
Ранее сообщалось, что во время акции протеста полицейский достал табельный пистолет на Сенной площади в Санкт-Петербурге. В МВД признали действия офицера законными, так как он лишь «обнажил оружие», и это «возымело эффект», передает «Федеральное агентство новостей».
31 января, как и 23-го, активисты вышли на улицу с требованием об освобождении Алексея Навального, отправленного в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.
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