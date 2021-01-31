После митингов 31 января Москва перестала быть центром протеста

Вторая волна несанкционированных протестов в Москве прошла по новому сценарию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

После несанкционированных митингов в Москве 31 января есть вероятность, что в следующий раз новым центром протеста станет Санкт-Петербург, считает политолог Антон Орлов. По его мнению, организаторы акций могут бросить туда основные силы, поскольку с сопротивлением столичных правоохранительных органов им справиться значительно труднее.

«Думаю, у правоохранительных органов Санкт-Петербурга нет столь большого опыта подавления протестов, как в Москве. Где тонко, там рвется. Не исключено, что в следующий раз основные силы будут брошены на Питер», — считает Орлов. Политолог Алексей Куртов отметил, что 31 января питерские силовики действовали куда жестче московских.

«Где-то силовые органы действовали более эффективно, где-то — менее. К примеру, в Питере они явно не справлялись, отсюда и столь жесткие задержания. В Москве же силовики работали более подвижно. Им удалось разделить маршруты активистов и не допустить того, чтобы вся толпа собралась возле «Матросской тишины», — сказал Куртов.

31 января, как и 23-го, активисты вышли на улицу с требованием об освобождении Алексея Навального, отправленного в СИЗО «Матросская тишина» на 30 суток по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.

Изначально московские активисты планировали собраться на Лубянке, но все подходы к площади были перекрыты полицией. Тогда митингующие пошли к «Матросской тишине». Конечной точкой стала станция «Комсомольская». Заявку на митинги в мэрию Москвы штаб Навального не подавал. По данным «ОВД-Инфо», 31 января в столице были задержаны около полутора тысяч человек. На прошлой неделе сообщалось о 1 320 задержанных, на 21 из них были заведены уголовные дела. В Санкт-Петербурге задержали чуть больше 1000 человек, что на 500 больше, чем 23 января. В ГУ МВД по Москве число участников 31 января оценили в две тысячи человек, а 23 января — в четыре тысячи. В Санкт-Петербурге полиция еще не объявила число участников.