Глава РФПИ рассказал, когда вакцину получат все желающие

Вакцинация в России идет быстрее, чем в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прививку от коронавирусной инфекции всем желающим в России поставят до начала лета нынешнего года. В остальных странах вакцинация завершится только осенью. Такой информацией поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня», — сказал Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1». Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что на иностранные рынки выходит небольшое количество вакцины. По его словам, вакцинация всех желающих за рубежом завершится в сентябре—октябре.

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших. Такую информацию приводит гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает RT. Врачи посоветовали переболевшим коронавирусом делать прививку ближе к лету.