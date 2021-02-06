Глава РФПИ рассказал, когда вакцину получат все желающие

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Вакцинация в России идет быстрее, чем в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прививку от коронавирусной инфекции всем желающим в России поставят до начала лета нынешнего года. В остальных странах вакцинация завершится только осенью. Такой информацией поделился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Россия является единственной страной, где все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса до июня», — сказал Дмитриев в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1». Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что на иностранные рынки выходит небольшое количество вакцины. По его словам, вакцинация всех желающих за рубежом завершится в сентябре—октябре.

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заболевших. Такую информацию приводит гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает RT. Врачи посоветовали переболевшим коронавирусом делать прививку ближе к лету.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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