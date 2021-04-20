Задержаны возможные виновники взрыва газа в Нижегородской области

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи в Нижегородской области задержали двух подозреваемых по делу о взрыве газа в жилом доме. Правоохранители предполагают, что они оказывали услуги ненадлежащего качества, сказано на сайте Следственного комитета.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года», — сообщают следователи. Правоохранители продолжают работу над делом, решается вопрос об избрании меры пресечения. Предварительная причина ЧП — утечка газа.

Взрыв произошел 19 апреля в Нижегородской области в трехэтажном доме в селе Маргуша около 21:00. После взрыва начался пожар, разрушены оказались четыре квартиры. Всего в доме 27 квартир и 31 житель.

В этот день жильцы почувствовали запах газа и вызвали аварийную службу. Однако специалисты не нашли утечки, в одну из квартир их не впустили, поэтому сотрудники газовой службы перекрыли весь стояк. Взрыв случился через несколько часов. В результате ЧП погиб ребенок 2021 года рождения, пишет телеканал 360. Пострадали восемь человек, среди них четверо детей. Жильцы дома получили ожоги лица и черепно-мозговые травмы. Двое госпитализированы с переломом позвоночника. Пострадавшие получат компенсации по 100 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей».