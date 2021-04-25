Помощник Путина раскрыл, когда может пройти встреча глав РФ и США

Саммит с участием Путина и Байдена предлагают провести в июне, рассказал Юрий Ушаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в июне. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.

Сигналы о встрече глав двух государств поступают с американской стороны, рассказал Ушаков. «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — приводит ТАСС слова Ушакова из эфира программы «Москва. Кремль. Путин». Представитель президента России не уточнил, о каких датах идет речь, и отметил, что решение зависит от многих факторов.

Байден предложил Путину провести очную встречу в ходе телефонного разговора 13 апреля. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что Байден предлагал провести встречу в ближайшие недели.