«Победа» возобновляет полеты в Рим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Италия. Рим , собор святого петра, рим
В настоящий момент регулярного авиасообщения между РФ и Италией нет Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лоукостер «Победа» возобновляет авиасообщение с Римом с 12 июня. Авиакомпания уже начала продажу билетов на рейсы.

«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю — по субботам», — приводит ТАСС сообщение перевозчика. Также будут выполняться рейсы из Москвы в Милан.

В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено в связи с пандемией коронавируса. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...