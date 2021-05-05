«Победа» возобновляет полеты в Рим

В настоящий момент регулярного авиасообщения между РФ и Италией нет
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Лоукостер «Победа» возобновляет авиасообщение с Римом с 12 июня. Авиакомпания уже начала продажу билетов на рейсы.
«Полеты возобновятся 12 июня из аэропорта Внуково и будут выполняться один раз в неделю — по субботам», — приводит ТАСС сообщение перевозчика. Также будут выполняться рейсы из Москвы в Милан.
В настоящее время регулярное авиасообщение между Россией и Италией приостановлено в связи с пандемией коронавируса. При этом авиакомпании могут выполнять грузопассажирские рейсы.
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