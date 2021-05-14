Неврологи перечислили основные факторы, вызывающие мигрень

Стресс, недосып и некоторые продукты питания могут спровоцировать сильные головные боли Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спровоцировать развитие мигрени могут недосып, пересып, голодание, стресс, а также употребление некоторых напитков и продуктов. Такой набор основных ведущих к мигрени факторов определила в беседе с URA.RU невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова.

«Нужно завести дневник мигреней и выявить триггеры, которые их провоцируют: недосып, пересып, голодание, стресс, менструация, алкоголь, цветные напитки, а также другие пищевые факторы», — отметила в разговоре с URA.RU Анисимова. Она также подчеркнула, что провоцирующие мигрень факторы у каждого пациента свои.

Иногда спровоцировать приступ мигрени (когда начинается непереносимость света, звуков, наступает тошнота и сильные головные боли) может духота, а также продукты: шоколад, вино или сыр, добавил в беседе с URA.RU врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий. «Если вы видите, что девушка, которая пришла с вами в ресторан, заказывает не вино, а водку, не надо сразу к ней относиться с предубеждением. Может быть, у нее даже маленький глоток вина провоцирует интенсивнейшие головные боли», — отметил он. Вызывать приступ может и чувство голода, когда человек не успел вовремя поесть. Поэтому пациентам, склонным к мигрени, Базий советует носить в сумочке шоколад или конфету, чтобы предупредить развитие сильных головных болей.

При первых признаках приступа, когда картинка становится нечеткой, в глазах появляются вспышки, усиливается обоняние, происходит онемение или покалывание в руках или ногах, необходимо тут же принять анальгетик, добавил Базий. Позже препараты перестанут действовать, так как не будут всасываться в желудочно-кишечном тракте.

Ранее невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова рассказала, что мигрень может привести к мигренозному инсульту. Также слишком долгие головные боли способствуют развитию эпилепсии.