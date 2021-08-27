Зюганов попросил Путина вернуть важную льготу пенсионерам

Ветеранам боевых действий нужно восстановить пенсионное жалование в полном объеме. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов обратился с такой инициативой к президенту РФ Владимиру Путину.
«Речь, в частности, идет о печально известном решении от 2012 года, по которому военнослужащим, выходящим в отставку, величина денежного довольства, учитываемого при определении размера пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%. Сейчас этот коэффициент составляет 74%», — сказал Геннадий Зюганов, заявление опубликовано на сайте КПРФ.
Зюганов попросил президента поручить правительству подготовку законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. По словам Зюганова, количество ветеранов боевых действий продолжает увеличиваться.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, депутат от «Единой России» Сергей Боярский высказался о пенсионной реформе. Он отметил, что гордится принятым решением. По словам Боярского, количество работающих пенсионеров сокращается, а количество выходящих на пенсию растет.
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