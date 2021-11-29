Кириенко открыл новое качество молодежи, которое вселяет надежду

Сергей Кириенко похвалил российскую молодежь за тягу к знаниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 250 миллионов просмотров собрали в интернете лекции научно-просветительского общества «Знание». Особенно они оказались востребованы у молодежи. Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, молодые готовы ради знаний смотреть серьезные и сложные лекции, что для организаторов лекций стало приятной неожиданностью.

Обновленное общество «Знание» сегодня — это уже более 15 тысяч лекций по всей стране, 7 тысяч лекторов и 250-миллионная аудитория. Контент, по словам Кириенко, очень востребован у молодежи. «Для нас открытием было, что та самая молодежь, о которой принято считать, что они смотрят только 30-секундные ролики … — им интересно. Они готовы слушать очень серьезные, сложные лекции», — отметил Кириенко на открытии заседания почетного жюри премии «Знание».

По его словам, практически все вузы в России открывают на своей базе студии «Знания». «Более 30 тысяч минут контента уже качественно записано. „Знание“ стало обязательной частью всех проектов, которые связаны с детьми и молодежью», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

В понедельник, 29 ноября, на заседании почетного жюри премии «Знание» определили лауреатов главной просветительской премии страны. Результаты огласят 7 декабря. Членами жюри премии стали помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, глава Сбера Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, государственный деятели, представители бизнеса, науки, культуры и искусства. Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика. Самыми популярными номинациями среди участников премии стали «За общий вклад в просвещение» (14%), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%).

Идею возродить общество «Знание», которое функционировало еще в СССР, предложил президенту России победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль, напоминает ТАСС. Владимир Путин поддержал эту идею. О перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе он объявил в послании Федеральному Собранию 12 апреля.