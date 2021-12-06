Акции крупнейших компаний России теряют в цене. Причины

06 декабря 2021 в 19:40 Размер текста - 17 +

Эксперты считают, что падение стоимости акций является спекуляцией Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Акции Mail.ru Group, НЛМК и Сбербанка показали пятипроцентное падение 6 декабря с начала продаж. Это следует из индекса Московской биржи на 19:00 (время московское). Акции Mail.ru Group утром 6 декабря стартовали с 1 241 рубля за акцию. Сейчас ценные бумаги потеряли уже 5,64% (-70 рублей). Похожая ситуация и с акциями НЛМК (-6%), ЧМК (-5,6%) и Сбербанка (-4,7%). Ценные бумаги Яндекса потеряли 131 рубль (-2,5%), а «Газпрома» — 10 рублей (-3%). Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что считает падение акций отечественных компаний спекуляцией. «Их держатели опасаются распространения нового штамма коронавируса, степень опасности которого далеко не ясна. Зато в России уже выявлены два человека, привезшие „омикрон“ из ЮАР, и совершенно очевидно, что штамм теперь будет „двигаться“ по нашей стране, если уже этого не делает. В подобных условиях игроки фондового рынка прогнозируют введение карантинных ограничений», — уточнил он. По словам Хазанова, одновременно растут опасения по поводу внешнеполитической напряженности между США и Россией якобы из-за имеющихся у последней планов нападения на Украину. «В результате ценные бумаги российских компаний дешевеют. Хотя я абсолютно не удивлюсь смене их курса к концу нынешней недели», — отметил эксперт. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об обнаружении «Омикрона» в России. Штамм выявлен у двух туристов, приехавших из ЮАР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Акции Mail.ru Group, НЛМК и Сбербанка показали пятипроцентное падение 6 декабря с начала продаж. Это следует из индекса Московской биржи на 19:00 (время московское). Акции Mail.ru Group утром 6 декабря стартовали с 1 241 рубля за акцию. Сейчас ценные бумаги потеряли уже 5,64% (-70 рублей). Похожая ситуация и с акциями НЛМК (-6%), ЧМК (-5,6%) и Сбербанка (-4,7%). Ценные бумаги Яндекса потеряли 131 рубль (-2,5%), а «Газпрома» — 10 рублей (-3%). Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с URA.RU отметил, что считает падение акций отечественных компаний спекуляцией. «Их держатели опасаются распространения нового штамма коронавируса, степень опасности которого далеко не ясна. Зато в России уже выявлены два человека, привезшие „омикрон“ из ЮАР, и совершенно очевидно, что штамм теперь будет „двигаться“ по нашей стране, если уже этого не делает. В подобных условиях игроки фондового рынка прогнозируют введение карантинных ограничений», — уточнил он. По словам Хазанова, одновременно растут опасения по поводу внешнеполитической напряженности между США и Россией якобы из-за имеющихся у последней планов нападения на Украину. «В результате ценные бумаги российских компаний дешевеют. Хотя я абсолютно не удивлюсь смене их курса к концу нынешней недели», — отметил эксперт. Ранее в Роспотребнадзоре заявили об обнаружении «Омикрона» в России. Штамм выявлен у двух туристов, приехавших из ЮАР.