Мишустин выделил более миллиарда рублей на свердловские школы

22 декабря 2021 в 15:37 Размер текста - 17 +

Средства выделены на строительство и реставрацию школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская область получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей до 2024 года на строительство и реставрацию школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области. «По заявке Евгения Куйвашева Свердловская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство школ», — говорится в сообщении. Средства из федерального бюджета будут направлены на три объекта. На строительство школы №41 на улице Котельникова в Екатеринбурге, которая рассчитана на 925 мест, будет выделено около 1,5 миллиарда рублей. Также будут реконструирована школа №120 на 600 человек и школа в Верхней Пышме, которая сможет принять 1135 человек. На эти цели запланировано 1,17 миллиарда рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 24 миллиардов рублей на строительство школ. Средства поделят между собой 23 региона. Также премьер-министр заявил, что в 2021-2024 будет выделено порядка 234 миллиардов рублей в рамках программы «Развитие образования». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловская область получит из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей до 2024 года на строительство и реставрацию школ в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области. «По заявке Евгения Куйвашева Свердловская область получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство школ», — говорится в сообщении. Средства из федерального бюджета будут направлены на три объекта. На строительство школы №41 на улице Котельникова в Екатеринбурге, которая рассчитана на 925 мест, будет выделено около 1,5 миллиарда рублей. Также будут реконструирована школа №120 на 600 человек и школа в Верхней Пышме, которая сможет принять 1135 человек. На эти цели запланировано 1,17 миллиарда рублей. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 24 миллиардов рублей на строительство школ. Средства поделят между собой 23 региона. Также премьер-министр заявил, что в 2021-2024 будет выделено порядка 234 миллиардов рублей в рамках программы «Развитие образования».