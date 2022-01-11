В соцсетях посмеялись над угрозой Польши «дать по яйцам» России. «Завидуют чужим»

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В соцсетях считают, что Польша завидует «яйцам» России Фото:

В соцсетях «ВКонтакте», Instagram и мессенджере Telegram посмеялись над угрозой евродепутата Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», а также над ответом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что России женского пола. Комментаторы считают, что у Польши нет своих «яиц».

Ранее евродепутат Польши пообещал, что РФ «получит по яйцам». Так он высказался после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что НАТО осваивают территории, оставшиеся после распада Организации Варшавского договора. На слова Сикорского отреагировала Захарова. Она заявила, что он стал жертвой концепции гендерного разнообразия.

Пользователи соцсетей считают, что Польша завидует России
… другие предположили, что у Польши нет «яиц»
Россияне нашли бессознательные мотивы в угрозах евродепутата
Комментаторы считают, что стороны ведут не очень интеллектуальные переговоры
… в соцсетях согласились с этим мнением
Кто-то считает, что на Западе по-другому не понимают
Некоторые нашли «яйца» у СССР

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В соцсетях «ВКонтакте», Instagram и мессенджере Telegram посмеялись над угрозой евродепутата Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», а также над ответом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что России женского пола. Комментаторы считают, что у Польши нет своих «яиц». Ранее евродепутат Польши пообещал, что РФ «получит по яйцам». Так он высказался после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что НАТО осваивают территории, оставшиеся после распада Организации Варшавского договора. На слова Сикорского отреагировала Захарова. Она заявила, что он стал жертвой концепции гендерного разнообразия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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