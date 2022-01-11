В соцсетях посмеялись над угрозой Польши «дать по яйцам» России. «Завидуют чужим»

11 января 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

В соцсетях считают, что Польша завидует «яйцам» России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В соцсетях «ВКонтакте», Instagram и мессенджере Telegram посмеялись над угрозой евродепутата Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», а также над ответом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что России женского пола. Комментаторы считают, что у Польши нет своих «яиц». Ранее евродепутат Польши пообещал, что РФ «получит по яйцам». Так он высказался после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что НАТО осваивают территории, оставшиеся после распада Организации Варшавского договора. На слова Сикорского отреагировала Захарова. Она заявила, что он стал жертвой концепции гендерного разнообразия. Пользователи соцсетей считают, что Польша завидует России Скриншот Telegram … другие предположили, что у Польши нет «яиц» Скриншот Telegram Скриншот Telegram Россияне нашли бессознательные мотивы в угрозах евродепутата Скриншот Telegram Комментаторы считают, что стороны ведут не очень интеллектуальные переговоры Скриншот «ВКонтакте» … в соцсетях согласились с этим мнением Скриншот Instagram Кто-то считает, что на Западе по-другому не понимают Скриншот «ВКонтакте» Некоторые нашли «яйца» у СССР Скриншот Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В соцсетях «ВКонтакте», Instagram и мессенджере Telegram посмеялись над угрозой евродепутата Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», а также над ответом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что России женского пола. Комментаторы считают, что у Польши нет своих «яиц». Ранее евродепутат Польши пообещал, что РФ «получит по яйцам». Так он высказался после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что НАТО осваивают территории, оставшиеся после распада Организации Варшавского договора. На слова Сикорского отреагировала Захарова. Она заявила, что он стал жертвой концепции гендерного разнообразия.