В соцсетях «ВКонтакте», Instagram и мессенджере Telegram посмеялись над угрозой евродепутата Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», а также над ответом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что России женского пола. Комментаторы считают, что у Польши нет своих «яиц».
Ранее евродепутат Польши пообещал, что РФ «получит по яйцам». Так он высказался после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что НАТО осваивают территории, оставшиеся после распада Организации Варшавского договора. На слова Сикорского отреагировала Захарова. Она заявила, что он стал жертвой концепции гендерного разнообразия.
Пользователи соцсетей считают, что Польша завидует России
Скриншот Telegram
… другие предположили, что у Польши нет «яиц»
Скриншот Telegram
Скриншот Telegram
Россияне нашли бессознательные мотивы в угрозах евродепутата
Скриншот Telegram
Комментаторы считают, что стороны ведут не очень интеллектуальные переговоры
Скриншот «ВКонтакте»
… в соцсетях согласились с этим мнением
Скриншот Instagram
Кто-то считает, что на Западе по-другому не понимают
В соцсетях «ВКонтакте», Instagram и мессенджере Telegram посмеялись над угрозой евродепутата Польши Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам», а также над ответом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что России женского пола. Комментаторы считают, что у Польши нет своих «яиц». Ранее евродепутат Польши пообещал, что РФ «получит по яйцам». Так он высказался после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, что НАТО представляет собой геополитический проект. Он предположил, что НАТО осваивают территории, оставшиеся после распада Организации Варшавского договора. На слова Сикорского отреагировала Захарова. Она заявила, что он стал жертвой концепции гендерного разнообразия.