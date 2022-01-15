На Украине появилась новая языковая норма. «Украинского становится больше»

16 января 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

На Украине потребовали от печатных СМИ выпускать материалы на государственном языке Фото: depositphotos.com На Украине вступила новое требование выпускать печатные СМИ на государственном языке. Об этом сообщил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь. «Шестнадцатого января — новый этап имплементации норм языкового закона, который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского [языка] действительно становится больше», — написал Тарас Креминь в Facebook. Теперь распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается лишь при условии возможности подписки на государственном языке. Согласно новому стандарту, если СМИ выходит на иностранном языке, то должен быть экземпляр на украинском. Однако данные требования года не распространяются на региональные издания на крымскотатарском и языках стран ЕС до июля 2024. На территорию Украины запретили ввозить ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. По мнению сотрудников Государственного комитета телевидения и радиовещания страны, книги российского издательства «Издательский дом „Проф-Пресс“» способствуют закладыванию «лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам», которые Россия ведет против других стран мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине вступила новое требование выпускать печатные СМИ на государственном языке. Об этом сообщил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь. «Шестнадцатого января — новый этап имплементации норм языкового закона, который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского [языка] действительно становится больше», — написал Тарас Креминь в Facebook. Теперь распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается лишь при условии возможности подписки на государственном языке. Согласно новому стандарту, если СМИ выходит на иностранном языке, то должен быть экземпляр на украинском. Однако данные требования года не распространяются на региональные издания на крымскотатарском и языках стран ЕС до июля 2024. На территорию Украины запретили ввозить ряд детских книг из-за использования в них большого количества иллюстраций с российской и коммунистической символикой. По мнению сотрудников Государственного комитета телевидения и радиовещания страны, книги российского издательства «Издательский дом „Проф-Пресс“» способствуют закладыванию «лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам», которые Россия ведет против других стран мира.