ЕС не введет газовые санкции против РФ из-за своей зависимости

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Евросоюзе готовы к диалогу с Россией, сообщил Александер Шалленберг Фото:

Евросоюз зависит от России, поэтому санкции против РФ не будут затрагивать газовый сектор. Ограничения планируют принять в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

«Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество», — заявил Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Die Presse, передает ТАСС.

По его словам, Евросоюз готов вести диалог с Россией. В случае эскалации конфликта или вторжения России на Украину в Европе введут экономические санкции в отношении Москвы.

Шалленберг сообщил, что Евросоюз начал готовить обширные санкции в отношении России в случае вторжения Москвы в Киев. Россию могут отключить от системы Swift. По его словам, не нужно вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». О готовности ввести экономические санкции также заявили в Великобритании.

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Евросоюз зависит от России, поэтому санкции против РФ не будут затрагивать газовый сектор. Ограничения планируют принять в случае эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. «Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество», — заявил Александер Шалленберг в интервью австрийской газете Die Presse, передает ТАСС. По его словам, Евросоюз готов вести диалог с Россией. В случае эскалации конфликта или вторжения России на Украину в Европе введут экономические санкции в отношении Москвы. Шалленберг сообщил, что Евросоюз начал готовить обширные санкции в отношении России в случае вторжения Москвы в Киев. Россию могут отключить от системы Swift. По его словам, не нужно вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». О готовности ввести экономические санкции также заявили в Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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