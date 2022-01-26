В России разрабатывают нейроимплант для слепых. Он поможет вернуть зрение

27 января 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Имплант работает за счет связи с мозгом с помощью тока, рассказал Денис Кулешов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российские разработчики занимаются созданием нейроимпланта, который позволит вернуть зрение слепым. Об этом рассказал директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. «Мы делаем систему, которая позволит слепым людям видеть. Картинка с камеры будет передаваться напрямую в мозг незрячих людей», — сообщил Денис Кулешов в интервью телеканалу 360. Принцип системы построен на токе, который стимулирует головной мозг и зрительную камеру, продолжил директор «Сенсор-Тех». Механизм позволит слепым видеть контуры окружающего пространства, он уже работает на фундаментальном уровне, добавил собеседник телеканала. Разработчик отметил, что все операции на животных, которые на данный момент проводились, были рискованными, однако все они прошли успешно. «Дальше будет практика на протяжении 2022 года, 2023 — еще большее количество обезьян поможет нам в том, чтобы убедиться: система полностью пригодна, чтобы приглашать уже незрячих добровольцев», — поделился Кулешов. Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск показал свинью, которой удачно внедрили мозговой имплант, который в будущем поможет лечить неврологические заболевания, пишет RT. В США впервые человеку успешно пересадили сердце свиньи, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские разработчики занимаются созданием нейроимпланта, который позволит вернуть зрение слепым. Об этом рассказал директор лаборатории «Сенсор-Тех» Денис Кулешов. «Мы делаем систему, которая позволит слепым людям видеть. Картинка с камеры будет передаваться напрямую в мозг незрячих людей», — сообщил Денис Кулешов в интервью телеканалу 360. Принцип системы построен на токе, который стимулирует головной мозг и зрительную камеру, продолжил директор «Сенсор-Тех». Механизм позволит слепым видеть контуры окружающего пространства, он уже работает на фундаментальном уровне, добавил собеседник телеканала. Разработчик отметил, что все операции на животных, которые на данный момент проводились, были рискованными, однако все они прошли успешно. «Дальше будет практика на протяжении 2022 года, 2023 — еще большее количество обезьян поможет нам в том, чтобы убедиться: система полностью пригодна, чтобы приглашать уже незрячих добровольцев», — поделился Кулешов. Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск показал свинью, которой удачно внедрили мозговой имплант, который в будущем поможет лечить неврологические заболевания, пишет RT. В США впервые человеку успешно пересадили сердце свиньи, передает «Национальная служба новостей».