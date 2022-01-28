Противники вакцинации имеют право на собственное мнение. Однако если ты выступаешь публично, нужно сознавать, что за намеренную ложь предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если ты [личное] мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, в тех же социальных сетях, здесь уже нужно думать о последствиях. Потому что соцсети превратились в грозную силу. Однако это не является поводом для юридической ответственности. Но вот если в СМИ распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику, распространять заведомо недостоверные сведения, вот за это ответственность есть, в том числе уголовная. <…> Нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости».
Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российская вакцина «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма по сравнению с иностранными аналогами. По ее словам, западные вакцины формируют иммунный ответ не во всех случаях.
Противники вакцинации имеют право на собственное мнение. Однако если ты выступаешь публично, нужно сознавать, что за намеренную ложь предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Если ты [личное] мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, в тех же социальных сетях, здесь уже нужно думать о последствиях. Потому что соцсети превратились в грозную силу. Однако это не является поводом для юридической ответственности. Но вот если в СМИ распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику, распространять заведомо недостоверные сведения, вот за это ответственность есть, в том числе уголовная. <…> Нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости». Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российская вакцина «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма по сравнению с иностранными аналогами. По ее словам, западные вакцины формируют иммунный ответ не во всех случаях.