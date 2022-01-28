Прививка пока остается лучшей защитой от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Противники вакцинации имеют право на собственное мнение. Однако если ты выступаешь публично, нужно сознавать, что за намеренную ложь предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Если ты [личное] мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, в тех же социальных сетях, здесь уже нужно думать о последствиях. Потому что соцсети превратились в грозную силу. Однако это не является поводом для юридической ответственности. Но вот если в СМИ распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику, распространять заведомо недостоверные сведения, вот за это ответственность есть, в том числе уголовная. <…> Нужно, что называется, фильтровать то, что говоришь», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости».

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что российская вакцина «Спутник V» обеспечивает лучшую защиту от омикрон-штамма по сравнению с иностранными аналогами. По ее словам, западные вакцины формируют иммунный ответ не во всех случаях.