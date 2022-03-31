Депутат Журова поддержала принятие Южной Осетии в состав РФ

31 марта 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Журова: инициатива о вхождении республики в состав РФ исходит от людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложение о вхождении Южной Осетии в состав России основано на мнении людей. Об этом URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Это заявление сделано с учетом мнения людей. Россия огромная многонациональная страна, огромное количество народов проживает вместе, и у нас нет национализма, нет фашизма. И у нас общие ценности», — заявила Журова. Депутат также отметила, что Южная и Северная Осетия — единый народ, несправедливо разделенный обстоятельствами развала Советского Союза. Жукова напомнила, что в 2008 году республика, приняв решение остаться независимой после отражения грузинской агрессии, столкнулась с различными трудностями. К примеру, ее спортсмены принимали российское гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Именно поэтому, считает депутат, инициатива о вхождении в состав РФ — очень продумана. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что республика предпримет шаги по вхождению в состав России. Позже пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева анонсировала проведение референдума о присоединении к РФ после 10 апреля 2022 года. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике предположил, что желание Южной Осетии войти в состав России связано с тем, что жители страны видят в лице РФ защиту в условиях непростого времени. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Предложение о вхождении Южной Осетии в состав России основано на мнении людей. Об этом URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Это заявление сделано с учетом мнения людей. Россия огромная многонациональная страна, огромное количество народов проживает вместе, и у нас нет национализма, нет фашизма. И у нас общие ценности», — заявила Журова. Депутат также отметила, что Южная и Северная Осетия — единый народ, несправедливо разделенный обстоятельствами развала Советского Союза. Жукова напомнила, что в 2008 году республика, приняв решение остаться независимой после отражения грузинской агрессии, столкнулась с различными трудностями. К примеру, ее спортсмены принимали российское гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Именно поэтому, считает депутат, инициатива о вхождении в состав РФ — очень продумана. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что республика предпримет шаги по вхождению в состав России. Позже пресс-секретарь президента республики Дина Гассиева анонсировала проведение референдума о присоединении к РФ после 10 апреля 2022 года. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике предположил, что желание Южной Осетии войти в состав России связано с тем, что жители страны видят в лице РФ защиту в условиях непростого времени.