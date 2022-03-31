«Известия»: спецоперация на Украине создала проблемы наркобизнесу

01 апреля 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Синтетические наркотики подорожали на 20%, заявил источник в МВД Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Черный рынок наркотических веществ начал терпеть убытки из-за начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Предположительно, начались проблемы с поставками с украинской территории. «Мы предполагаем, что рынок лишился части поставщиков основных компонентов для создания мефедрона, которые поставлялись с территории Украины», — заявил «Известиям» источник в профильном подразделении МВД. По его словам, цены на синтетические наркотики для конечного потребителя выросли на 20%. На тематических анонимных форумах наркодилеров и курьеров также заметили проблему с поставками. Один из предполагаемых наркоторговцев написал, что на приграничных территориях с Украиной правоохранительные органы начали усиленно контролировать движение машин, из-за чего поймано большое количество перевозчиков и накрыли много складов с наркотиками. Отмечается, что специалисты Организации объединенных наций (ООН) не спешат называть плюсом дефицит наркотических средств на розничном рынке. В их докладе говорится, что недоступность привычного наркотика приводит к началу потребления вредных препаратов местного производства или к переходу на более губительные вещества. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Черный рынок наркотических веществ начал терпеть убытки из-за начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Предположительно, начались проблемы с поставками с украинской территории. «Мы предполагаем, что рынок лишился части поставщиков основных компонентов для создания мефедрона, которые поставлялись с территории Украины», — заявил «Известиям» источник в профильном подразделении МВД. По его словам, цены на синтетические наркотики для конечного потребителя выросли на 20%. На тематических анонимных форумах наркодилеров и курьеров также заметили проблему с поставками. Один из предполагаемых наркоторговцев написал, что на приграничных территориях с Украиной правоохранительные органы начали усиленно контролировать движение машин, из-за чего поймано большое количество перевозчиков и накрыли много складов с наркотиками. Отмечается, что специалисты Организации объединенных наций (ООН) не спешат называть плюсом дефицит наркотических средств на розничном рынке. В их докладе говорится, что недоступность привычного наркотика приводит к началу потребления вредных препаратов местного производства или к переходу на более губительные вещества. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.