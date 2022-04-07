Германии предрекли кризис из-за бойкота российского газа

Бойкот газа из России вызовет в Германии дефицит во всех сферах жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение правительства Германии об отказе от российского газа приведет страну к дефициту во всех сферах жизни населения. Об этом сообщает швейцарский телеканал SRF.

«Представители промышленности предупреждают, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика пойдет ко дну. В частности, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов. Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика», — сообщает телеканал SRF.

Также отмечается, что о полном бойкоте российского газа не может быть и речи, поэтому Берлин будет поставлять оружие Украине. «Это немного облегчает муки совести, ведь счета за газ помогают финансировать спецоперацию России на Украине. В ближайшие несколько дней стратегия, вероятно, останется прежней», — подытожили там.

Германия уже столкнулась с продовольственным кризисом, вызванным санкциями против России. Об этом рассказала член совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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