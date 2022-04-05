Мишустин сообщил о новых мерах поддержки для россиян

Очередной пакет, примерно из 20 инициатив по поддержке экономики России на фоне санкций подготовило правительство РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес.
«Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — передает слова Михаила Мишустина ТАСС.
Очередной пакет, примерно из 20 инициатив по поддержке экономики России на фоне санкций подготовило правительство РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес. «Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — передает слова Михаила Мишустина ТАСС. Ранее Мишустин уже сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме.