Мишустин сообщил о новых мерах поддержки для россиян

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин сообщил, что на данный момент проработано 200 предложений Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Очередной пакет, примерно из 20 инициатив по поддержке экономики России на фоне санкций подготовило правительство РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес.

«Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — передает слова Михаила Мишустина ТАСС.

Ранее Мишустин уже сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме.

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Очередной пакет, примерно из 20 инициатив по поддержке экономики России на фоне санкций подготовило правительство РФ. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что кабмин последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес. «Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим еще один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер, среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — передает слова Михаила Мишустина ТАСС. Ранее Мишустин уже сообщал, что правительство РФ намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. Этому вопросу премьер-министр посвятил серию встреч со всеми фракциями в Госдуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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