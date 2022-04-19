Глава Крыма: президент Молдавии пошла по стопам Украины

19 апреля 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Президент Молдавии негативно высказалась о георгиевской ленте Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Своим заявлением о том, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории», президент Молдавии Майя Санду пошла по стопам Украины. С таким заявлением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов, выразив надежду, что скоро сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». «[Санду] решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача — стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Глава Крыма уверен, что сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». Туда же, как считает Аксенов, попадут и представители нынешнего киевского режима. Латвия и Молдавия ранее приняли законопроект, запрещающий использование символики Вооруженных сил РФ, под ограничение попало и ношение георгиевской ленточки. А в Грузии задумались об отмене Дня победы. Запрет символики армии России связан с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Ее главными целями, отмечал президент РФ Владимир Путин, является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Своим заявлением о том, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории», президент Молдавии Майя Санду пошла по стопам Украины. С таким заявлением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов, выразив надежду, что скоро сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». «[Санду] решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача — стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Глава Крыма уверен, что сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». Туда же, как считает Аксенов, попадут и представители нынешнего киевского режима. Латвия и Молдавия ранее приняли законопроект, запрещающий использование символики Вооруженных сил РФ, под ограничение попало и ношение георгиевской ленточки. А в Грузии задумались об отмене Дня победы. Запрет символики армии России связан с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Ее главными целями, отмечал президент РФ Владимир Путин, является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.