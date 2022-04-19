Глава Крыма: президент Молдавии пошла по стопам Украины

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Премьера фильма «Деген». Екатеринбург, георгиевская лента
Президент Молдавии негативно высказалась о георгиевской ленте Фото:
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Своим заявлением о том, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории», президент Молдавии Майя Санду пошла по стопам Украины. С таким заявлением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов, выразив надежду, что скоро сама Санду окажется «в мусорном ведре истории».

«[Санду] решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача — стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ», — написал Аксенов в своем telegram-канале.

Глава Крыма уверен, что сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». Туда же, как считает Аксенов, попадут и представители нынешнего киевского режима.

Латвия и Молдавия ранее приняли законопроект, запрещающий использование символики Вооруженных сил РФ, под ограничение попало и ношение георгиевской ленточки. А в Грузии задумались об отмене Дня победы. Запрет символики армии России связан с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Ее главными целями, отмечал президент РФ Владимир Путин, является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.

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Своим заявлением о том, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории», президент Молдавии Майя Санду пошла по стопам Украины. С таким заявлением выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов, выразив надежду, что скоро сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». «[Санду] решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача — стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ», — написал Аксенов в своем telegram-канале. Глава Крыма уверен, что сама Санду окажется «в мусорном ведре истории». Туда же, как считает Аксенов, попадут и представители нынешнего киевского режима. Латвия и Молдавия ранее приняли законопроект, запрещающий использование символики Вооруженных сил РФ, под ограничение попало и ношение георгиевской ленточки. А в Грузии задумались об отмене Дня победы. Запрет символики армии России связан с проведением спецоперации РФ на территории Украины. Ее главными целями, отмечал президент РФ Владимир Путин, является помощь республикам Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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