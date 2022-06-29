В ЯНАО житель Кургана направлял непристойные фотографии детям

От действий педофила пострадало 16 детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уроженец Кургана, находясь в Новом Уренгое (ЯНАО), искал в социальных сетях детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Как сообщается на сайте окружного СУ СКР, потерпевшими от его действий признаны 16 детей из различных регионов РФ.

«По данным следствия, в 2021 году житель города Кургана, 1977 года рождения, находясь на территории города Новый Уренгой, используя сеть „Интернет“ через социальную сеть подыскивал детей в возрасте 11-15 лет и вступал с ними в переписку. В ходе общения взрослый мужчина направлял несовершеннолетним собеседникам фотографии порнографического характера, видеозаписи и сообщения, в которых вел с ними циничные беседы на сексуальные темы», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия было выявлено 38 эпизодов по данному преступлению. Своими действиями обвиняемый нарушил право детей на своевременное сексуальное воспитание и нравственное развитие, причинив им моральный вред и психологическую травму.

Ранее URA.RU сообщало о похожем случае в Новом Уренгое. Там мужчина 1969 года рождения искал в социальных сетях детей в возрасте 10-15 лет для общения на сексуальные темы. Потерпевшими было признано 19 детей из различных регионов России.