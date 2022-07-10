Сайт немецкого издания Die Welt заблокировали в России

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Доступ к Die Welt в РФ теперь ограничен Фото:

Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Основание внесения в реестр — [требование] Генпрокуратуры. Ограничение доступа — ограничивается к сайту», — говорится на сайте Роскомнадзора.

Доступ к сайту был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор ограничивает доступ к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей. Роскомнадзор производит блокировки в соответствии с решениями Генеральной прокуратуры. За последние месяцы в РФ были заблокированы многие популярные площадки и ресурсы.

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Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. «Основание внесения в реестр — [требование] Генпрокуратуры. Ограничение доступа — ограничивается к сайту», — говорится на сайте Роскомнадзора. Доступ к сайту был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор ограничивает доступ к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей. Роскомнадзор производит блокировки в соответствии с решениями Генеральной прокуратуры. За последние месяцы в РФ были заблокированы многие популярные площадки и ресурсы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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