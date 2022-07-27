Украина отказывается от старых американских штурмовиков

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НАТО. Москва, нато, nato
Штурмовики А-10 станут мишенью для российских ПВО, считает Юрий Сак (архивное фото) Фото:

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что стране не нужны старые американские штурмовые самолеты A-10 Warthog. Об этом пишет американский портал Military.com.

«А-10 старые, они не закроют наше небо, не остановят бомбардировщики и ракеты. Они станут мишенью для российских истребителей и ПВО, потому что у нас нет средств ни для их эффективного прикрытия, ни для прорыва ПВО противника», — сказал Сак.

США нарастили военную помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. В частности, они поставляли Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Белом доме заявили, что «в ближайшей перспективе» могут отправить на Украину истребители, пишет RT.

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Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что стране не нужны старые американские штурмовые самолеты A-10 Warthog. Об этом пишет американский портал Military.com. «А-10 старые, они не закроют наше небо, не остановят бомбардировщики и ракеты. Они станут мишенью для российских истребителей и ПВО, потому что у нас нет средств ни для их эффективного прикрытия, ни для прорыва ПВО противника», — сказал Сак. США нарастили военную помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. В частности, они поставляли Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В Белом доме заявили, что «в ближайшей перспективе» могут отправить на Украину истребители, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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