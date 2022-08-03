Посол Антонов: США борются с Россией «банальным шантажом»

Анатолий Антонов считает, что Россию не получилось изолировать Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США борются с Россией с помощью шантажа, когда вводят санкции. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

«Раскрученная Вашингтоном санкционная машина продолжает штамповать ограничения против отечественного бизнеса в попытке вытеснить Россию с мировых рынков. Занять освободившиеся позиции за счет банального шантажа, а не справедливой конкуренции», — сказал Антонов. Заявление опубликовано в telegram-канале посольства РФ.

Он отметил, что есть вопросы к санкциям, которые связаны с производством удобрений и металлопродукции. Банки, страховщики и транспортно-логистические компании отказываются работать с российскими предприятиями, несмотря на заявления Минфина США о выведении таких товаров из-под ограничений, заявил Антонов. По его словам, подтверждение законности сделок не всегда помогает.

Посол заявил, что такое усердие США дополнительно расшатывает глобальные рынки из-за чего возникают риски роста цен и проблем с получением продукции. По его словам, Россию не получится изолировать, потому что страна зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика.

США и другие западные страны ввели антироссийские ограничения из-за начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что санкции провалились из-за сплоченности российского бизнеса. Ошибка США в том, что ограничения вводят независимо от того, войдут освобожденные территории Украины в состав РФ или нет, цитирует «Дни.ру» официального представителя МИД РФ Марию Захарову. США планируют продолжать давление на РФ, чтобы «заморить голодом», передает «Утро.ру» со ссылкой на заявление Белого дома.