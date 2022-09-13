«Известия»: Россия за три года полностью компенсирует отказ ЕС от газа

14 сентября 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

Россия может перенаправить поставки газа из Евросоюза за три года Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны. Сейчас Москва уже ведет переговоры о расширении сотрудничества с Китаем, Индией, Пакистаном и другими государствами. «Такие проекты, как „Сила Сибири“, Амурский горно-химический комбинат (ГХК), запускались за подобные сроки (три-пять лет — прим. URA.RU). В целом для российской системы управления это реальное время реализации проекта с учетом экономической мобилизации субъектов, вовлеченных в данный процесс», — рассказал «Известиям» секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Полохин. В Совете Федерации уточнили, что переговоры о новых рынках сбыта и расширении газового сотрудничества уже идут. «Сотрудничество с альтернативными Западу покупателями сырья. Новые перспективные направления в Китае, Пакистане и Индии позволят расширить географию поставок и снизить зависимость от европейских клиентов с непонятными действиями, отказами и претензиями по ценам», — заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров. Кроме того, по информации источника издания, российские поставщики ведут переговоры с Китаем о наращивании поставок СПГ. Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам-участницам варианты установления предельной цены на российский газ. Однако, по мнению экспертов, Европа рискует, отказываясь от поставок голубого топлива. Во-первых, у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, писало Bloomberg. При этом, Россия может позволить себе перекрыть газ в Евросоюз на год без убытков для собственной экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия в течение трех-пяти лет способна перенаправить европейские поставки газа в другие страны. Сейчас Москва уже ведет переговоры о расширении сотрудничества с Китаем, Индией, Пакистаном и другими государствами. «Такие проекты, как „Сила Сибири“, Амурский горно-химический комбинат (ГХК), запускались за подобные сроки (три-пять лет — прим. URA.RU). В целом для российской системы управления это реальное время реализации проекта с учетом экономической мобилизации субъектов, вовлеченных в данный процесс», — рассказал «Известиям» секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Полохин. В Совете Федерации уточнили, что переговоры о новых рынках сбыта и расширении газового сотрудничества уже идут. «Сотрудничество с альтернативными Западу покупателями сырья. Новые перспективные направления в Китае, Пакистане и Индии позволят расширить географию поставок и снизить зависимость от европейских клиентов с непонятными действиями, отказами и претензиями по ценам», — заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров. Кроме того, по информации источника издания, российские поставщики ведут переговоры с Китаем о наращивании поставок СПГ. Евросоюз и США ввели против России жесткие санкции, которые включают в себя частичное эмбарго на энергоносители из РФ, после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам-участницам варианты установления предельной цены на российский газ. Однако, по мнению экспертов, Европа рискует, отказываясь от поставок голубого топлива. Во-первых, у европейских стран нет страховки от таких неожиданностей, как аномальные холода. Второй риск заключается в отсутствии гарантий, что потребности в электричестве закроют атомные станции, писало Bloomberg. При этом, Россия может позволить себе перекрыть газ в Евросоюз на год без убытков для собственной экономики.