FT: Еврокомиссия предложила два варианта потолка цен на газ РФ

06 сентября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Еврокомиссия рассматривает возможные варианты установления предельной цены на газ РФ Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия (ЕК) предлагает странам-участницам Евросоюза два варианта установления предельной цены на российский газ. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ. Первый путь связан с введением единого ценового потолка, второй представляет собой «динамичный предел», зависящий от энергетического баланса страны-импортера. Как пишет издание, первый вариант предусматривает либо введение максимального предела цен на весь импортируемый из РФ газ, либо учреждение единого покупателя газа из России, который будет вести переговоры о стоимости энергоресурса. Второй путь подразумевает разделение стран ЕС на так называемые красную и зеленую зоны в зависимости от степени риска перебоев с поставками газа. В красной зоне цены могут быть ограничены, а в зеленой оставаться на достаточно высоком уровне, чтобы облегчить потоки газа в страны красной зоны. Однако в обоих вариантах Брюссель видит риски, отмечают авторы. Так, в первом случае велика вероятность наступления форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом». Второй вариант, по мнению Еврокомиссии, также сложен для реализации из-за проблем с координацией между странами ЕС. Страны Запад планируют добиться ограничения предельной цены на российские энергоресурсы. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Американская газета The New York Times сообщала, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Кроме того, рассматривается и установление ценового потолка на голубое топливо. Если же Европа поддержит эту идею, российский «Газпром» остановит поставки газа в страны ЕС. По словам аналитика Vygon, многие европейские компании-покупатели российского газа выступают против данной инициативы.

