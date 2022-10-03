03 октября 2022

Япония намерена выслать консула РФ в ответ на выдворение своего дипломата

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Япония готовится выдворить российского дипломата Фото:

Правительство Японии планирует выслать дипломата РФ в ответ на признание российской стороной персоной нон грата японского консула во Владивостоке. Об этом сообщает газета «Иомиури».

«Ведется согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена», — говорится в материале.

26 сентября ФСБ России задержала консула Японии во Владивостоке. По версии спецслужб, он получал там «сведения ограниченного распространения». Диппредставителя оставили на свободе, однако обязали покинуть Россию в течение двух дней. Консул также был объявлен персоной нон грата.

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Правительство Японии планирует выслать дипломата РФ в ответ на признание российской стороной персоной нон грата японского консула во Владивостоке. Об этом сообщает газета «Иомиури». «Ведется согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена», — говорится в материале. 26 сентября ФСБ России задержала консула Японии во Владивостоке. По версии спецслужб, он получал там «сведения ограниченного распространения». Диппредставителя оставили на свободе, однако обязали покинуть Россию в течение двух дней. Консул также был объявлен персоной нон грата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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