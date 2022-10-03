Япония намерена выслать консула РФ в ответ на выдворение своего дипломата

Япония готовится выдворить российского дипломата
Правительство Японии планирует выслать дипломата РФ в ответ на признание российской стороной персоной нон грата японского консула во Владивостоке. Об этом сообщает газета «Иомиури».
«Ведется согласование в направлении высылки одного российского консула из страны. Предполагается, что российская сторона будет вскоре оповещена», — говорится в материале.
26 сентября ФСБ России задержала консула Японии во Владивостоке. По версии спецслужб, он получал там «сведения ограниченного распространения». Диппредставителя оставили на свободе, однако обязали покинуть Россию в течение двух дней. Консул также был объявлен персоной нон грата.
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