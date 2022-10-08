«Яндекс.Карты»: проезд по Крымскому мосту будет закрыт до 31 октября

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Пресс-тур на Челябинский цинковый завод. Челябинск, знак, стоп, переезд железнодорожный
Стали известны сроки перекрытия движения по Крымскому мосту Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Крымский мост будет перекрыт для движения транспорта до 31 октября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».

«Перекрытие движения. С 8 октября, 07:46 по 31 октября, 23:59», — заявлено в данных сервиса. Перекрытие связано с повреждением части дорожного полотна.

На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. Был подорван грузовой автомобиль. Украина подтвердила свою причастность к инциденту.

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Крымский мост будет перекрыт для движения транспорта до 31 октября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». «Перекрытие движения. С 8 октября, 07:46 по 31 октября, 23:59», — заявлено в данных сервиса. Перекрытие связано с повреждением части дорожного полотна. На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. Был подорван грузовой автомобиль. Украина подтвердила свою причастность к инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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