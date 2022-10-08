«Яндекс.Карты»: проезд по Крымскому мосту будет закрыт до 31 октября

Стали известны сроки перекрытия движения по Крымскому мосту
новость из сюжетаНа Крымском мосту произошел взрыв
Крымский мост будет перекрыт для движения транспорта до 31 октября. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».
«Перекрытие движения. С 8 октября, 07:46 по 31 октября, 23:59», — заявлено в данных сервиса. Перекрытие связано с повреждением части дорожного полотна.
На Крымском мосту 8 октября произошел взрыв. Был подорван грузовой автомобиль. Украина подтвердила свою причастность к инциденту.
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