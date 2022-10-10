СБУ заявила о розыске Захаровой

По информации из базы МВД Украины, Захарова находится в розыске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Служба безопасности Украины заявила о розыске официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такая информация появилась в базе данных МВД Украины.
«Разыскивается: Захарова Мария Владимировна», — сообщается на официальных страницах МВД Украины. На сайте украинского МВД также сообщается, что представитель МИД РФ скрывается от органов досудебного расследования. В базах внутренних дел Украины отмечается, что розыск Захаровой объявлен по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Так, согласно информации в базе украинского МВД, Медведев принадлежит к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.
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