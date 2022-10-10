СБУ заявила о розыске Захаровой

10 октября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

По информации из базы МВД Украины, Захарова находится в розыске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины заявила о розыске официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такая информация появилась в базе данных МВД Украины. «Разыскивается: Захарова Мария Владимировна», — сообщается на официальных страницах МВД Украины. На сайте украинского МВД также сообщается, что представитель МИД РФ скрывается от органов досудебного расследования. В базах внутренних дел Украины отмечается, что розыск Захаровой объявлен по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Так, согласно информации в базе украинского МВД, Медведев принадлежит к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Служба безопасности Украины заявила о розыске официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Такая информация появилась в базе данных МВД Украины. «Разыскивается: Захарова Мария Владимировна», — сообщается на официальных страницах МВД Украины. На сайте украинского МВД также сообщается, что представитель МИД РФ скрывается от органов досудебного расследования. В базах внутренних дел Украины отмечается, что розыск Захаровой объявлен по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ранее СБУ объявила в розыск зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Так, согласно информации в базе украинского МВД, Медведев принадлежит к категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.