В Ростовской области неизвестные собирают данные о мобилизованных через студентов

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
У студентов спрашивают о мобилизованных родителях Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Неизвестные в Ростовской области собирают информацию о мобилизованных через закрытые студенческие чаты. Об этом сообщили в Минобразования региона.

«Сейчас студентам донских вузов в тематических чатах приходят сообщения о необходимости заполнить специальную форму на Google диске. Обращения в запросе направлены на тех, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации», — сообщается в telegram-канале Минобразования Ростовской области. В Министерстве предупредили, что не рассылают подобные анкеты.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она завершится через две недели. Всего планировалось призвать 200 тысяч россиян.

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Неизвестные в Ростовской области собирают информацию о мобилизованных через закрытые студенческие чаты. Об этом сообщили в Минобразования региона. «Сейчас студентам донских вузов в тематических чатах приходят сообщения о необходимости заполнить специальную форму на Google диске. Обращения в запросе направлены на тех, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации», — сообщается в telegram-канале Минобразования Ростовской области. В Министерстве предупредили, что не рассылают подобные анкеты. Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она завершится через две недели. Всего планировалось призвать 200 тысяч россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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