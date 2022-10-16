В Ростовской области неизвестные собирают данные о мобилизованных через студентов

У студентов спрашивают о мобилизованных родителях
новость из сюжетаМобилизация в России
Неизвестные в Ростовской области собирают информацию о мобилизованных через закрытые студенческие чаты. Об этом сообщили в Минобразования региона.
«Сейчас студентам донских вузов в тематических чатах приходят сообщения о необходимости заполнить специальную форму на Google диске. Обращения в запросе направлены на тех, у кого один из родителей призван в рамках частичной мобилизации», — сообщается в telegram-канале Минобразования Ростовской области. В Министерстве предупредили, что не рассылают подобные анкеты.
Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что она завершится через две недели. Всего планировалось призвать 200 тысяч россиян.
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