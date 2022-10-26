«Звездный» адвокат Жорин раскрыл, что ждет уехавшую из РФ Собчак

Адвокат Жорин: статья о вымогательстве, по которой проходит Собчак, грозит Интерполом

26 октября 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Обвиняемых по статье «организация преступного сообщества» ждет уголовный розыск, отметил Сергей Жорин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Статья о вымогательстве, по которой подозреваемой проходит телеведущая Ксения Собчак, может грозить международным розыском, передачей информации в Интерпол и задержанием на территории любой страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, выразив надежду, что Собчак это минует и с ней все будет хорошо. «Здесь нужно очень аккуратными быть в прогнозах, поскольку подозрения идут в тяжком преступлении, в СМИ пишут, что чуть ли не 210 статью (организация преступного сообщества, — прим. URA.RU) хотят в дальнейшем возбудить. Здесь, конечно, можно называть какие-то страшные цифры возможного наказания, но будем надеяться, что Ксению Анатольевну это минует. Но если дистанцироваться вообще от нее, в аналогичной ситуации подозреваемого могут перевести в обвиняемого, следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте, объявлении в международный розыск и передаче информации в Интерпол. И тогда человек может быть задержан на территории любой страны, которая входит в сферу деятельности соглашения международной организации, а это все цивилизованные страны», — объяснил Сергей Жорин. Адвокат подчеркнул, что отъезд из страны не решит проблему. «Важно понимать, что нахождение за пределами России, — это не панацея. Существуют определенные алгоритмы, которые, несмотря на напряженные ситуации в международном взаимодействии с РФ, все равно работают», — добавил Жорин. Журналистку и телеведущую Ксению Собчак подозревают в крупном вымогательстве. Она покинула Россию, уехав в Литву сразу после того, как задержали коммерческого директора ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова. По этому же делу арестован экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. После задержания Суханов заявил, что готов частично признать вину и публично извиниться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Статья о вымогательстве, по которой подозреваемой проходит телеведущая Ксения Собчак, может грозить международным розыском, передачей информации в Интерпол и задержанием на территории любой страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал «звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, выразив надежду, что Собчак это минует и с ней все будет хорошо. «Здесь нужно очень аккуратными быть в прогнозах, поскольку подозрения идут в тяжком преступлении, в СМИ пишут, что чуть ли не 210 статью (организация преступного сообщества, — прим. URA.RU) хотят в дальнейшем возбудить. Здесь, конечно, можно называть какие-то страшные цифры возможного наказания, но будем надеяться, что Ксению Анатольевну это минует. Но если дистанцироваться вообще от нее, в аналогичной ситуации подозреваемого могут перевести в обвиняемого, следствие может выйти в суд с ходатайством о заочном аресте, объявлении в международный розыск и передаче информации в Интерпол. И тогда человек может быть задержан на территории любой страны, которая входит в сферу деятельности соглашения международной организации, а это все цивилизованные страны», — объяснил Сергей Жорин. Адвокат подчеркнул, что отъезд из страны не решит проблему. «Важно понимать, что нахождение за пределами России, — это не панацея. Существуют определенные алгоритмы, которые, несмотря на напряженные ситуации в международном взаимодействии с РФ, все равно работают», — добавил Жорин. Журналистку и телеведущую Ксению Собчак подозревают в крупном вымогательстве. Она покинула Россию, уехав в Литву сразу после того, как задержали коммерческого директора ее медиа-холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова. По этому же делу арестован экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. После задержания Суханов заявил, что готов частично признать вину и публично извиниться перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.