Порошенко призвал отменить приглашение Путина на саммит G20

Я призываю весь мир отменить приглашение Путина на саммит, заявил ПорошенкоФото: Официальный сайт президента Украины
Мировые лидеры должны отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил политик, экс-президент Украины Петр Порошенко.
«Я призываю весь мир, включая страны G7 и G20. На мой взгляд, участники G20 должны отменить приглашение Путина на саммит на Бали. Пока он будет отдыхать на Бали, будут гибнуть украинские мирные жители», — выразил свое мнение политик в беседе с корреспондентом телеканала Sky News.
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Мировые лидеры должны отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил политик, экс-президент Украины Петр Порошенко. «Я призываю весь мир, включая страны G7 и G20. На мой взгляд, участники G20 должны отменить приглашение Путина на саммит на Бали. Пока он будет отдыхать на Бали, будут гибнуть украинские мирные жители», — выразил свое мнение политик в беседе с корреспондентом телеканала Sky News. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ.