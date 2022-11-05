Порошенко призвал отменить приглашение Путина на саммит G20 05 ноября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 + Я призываю весь мир отменить приглашение Путина на саммит, заявил Порошенко Фото: Официальный сайт президента Украины Мировые лидеры должны отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил политик, экс-президент Украины Петр Порошенко. «Я призываю весь мир, включая страны G7 и G20. На мой взгляд, участники G20 должны отменить приглашение Путина на саммит на Бали. Пока он будет отдыхать на Бали, будут гибнуть украинские мирные жители», — выразил свое мнение политик в беседе с корреспондентом телеканала Sky News. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ. Мировые лидеры должны отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил политик, экс-президент Украины Петр Порошенко. «Я призываю весь мир, включая страны G7 и G20. На мой взгляд, участники G20 должны отменить приглашение Путина на саммит на Бали. Пока он будет отдыхать на Бали, будут гибнуть украинские мирные жители», — выразил свое мнение политик в беседе с корреспондентом телеканала Sky News. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям