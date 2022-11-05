Порошенко призвал отменить приглашение Путина на саммит G20

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Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 20.02.19 США, порошенко петр
Я призываю весь мир отменить приглашение Путина на саммит, заявил Порошенко Фото:

Мировые лидеры должны отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил политик, экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Я призываю весь мир, включая страны G7 и G20. На мой взгляд, участники G20 должны отменить приглашение Путина на саммит на Бали. Пока он будет отдыхать на Бали, будут гибнуть украинские мирные жители», — выразил свое мнение политик в беседе с корреспондентом телеканала Sky News.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ.

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Мировые лидеры должны отозвать приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20. Об этом заявил политик, экс-президент Украины Петр Порошенко. «Я призываю весь мир, включая страны G7 и G20. На мой взгляд, участники G20 должны отменить приглашение Путина на саммит на Бали. Пока он будет отдыхать на Бали, будут гибнуть украинские мирные жители», — выразил свое мнение политик в беседе с корреспондентом телеканала Sky News. Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в саммите G20 в Индонезии, если в ней примет участие президент России Владимир Путин. Украинские граждане раскритиковали своего президента за его возможный отказ от поездки на саммит G20, если туда прибудет глава РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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