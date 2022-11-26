The Daily Mirror: глава МИД Беларуси Макей скончался после «секретных переговоров» по Украине

27 ноября 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Владимир Макей скончался на следующий день после «секретных переговоров» с посланником Папы Римского Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался после «секретных переговоров» об украинском конфликте. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror. «Смерть [Владимира Макея] загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению конфликта на Украине», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Макей был единственным основным каналом связи Минска и Запада. Автор статьи, ссылаясь на источники, заметил, что состояние здоровья Макея было в норме. Однако один из собеседников газеты заявил, что министр «не относился серьезно к своему здоровью», потому, вероятно, он вовремя не обратился за медицинской помощью. Ранее сообщалось, что 26 ноября в возрасте 64 года скончался Владимир Макей. Более 10 лет он занимал пост главы МИД Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования семье Макея. Посольство РФ в республике заявило, что Макей сделал огромный вклад в развитие и укрепление отношений между Москвой и Минском, передает телеканал 360. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве потрясены известием о смерти Макея, дополняет Nation News. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался после «секретных переговоров» об украинском конфликте. Об этом сообщает британская газета The Daily Mirror. «Смерть [Владимира Макея] загадочным образом наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем, где они, как сообщается, обсуждали секретный мирный план по прекращению конфликта на Украине», — говорится в публикации. В материале отмечается, что Макей был единственным основным каналом связи Минска и Запада. Автор статьи, ссылаясь на источники, заметил, что состояние здоровья Макея было в норме. Однако один из собеседников газеты заявил, что министр «не относился серьезно к своему здоровью», потому, вероятно, он вовремя не обратился за медицинской помощью. Ранее сообщалось, что 26 ноября в возрасте 64 года скончался Владимир Макей. Более 10 лет он занимал пост главы МИД Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои соболезнования семье Макея. Посольство РФ в республике заявило, что Макей сделал огромный вклад в развитие и укрепление отношений между Москвой и Минском, передает телеканал 360. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве потрясены известием о смерти Макея, дополняет Nation News. Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с Россией.