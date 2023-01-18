В НАТО обсуждают поставки танков Украине

Столтенберг: НАТО ведет консультации о передаче Киеву боевых танков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг поделился, в чем нуждается украинская армия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Североатлантический альянс ведет консультации о поставках Украине боевых танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Давосского форума.

«В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — сказал Йенс Столтенерг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО отметил, что помимо танков, украинская сторона остро нуждается в системах ПВО и боеприпасах для уже поставленной ей техники.

О передаче Украине танков ранее заявлял ряд западных лидеров. Так, британские СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании намерен официально заявить о такой мере помощи Украине в ближайшее время. О готовности передать Украине танки заявлял и польский президент Анджей Дуда. Он отмечал, что Польша намерена сделать это в рамках международной коалиции, сообщает RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс ведет консультации о поставках Украине боевых танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Давосского форума. «В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — сказал Йенс Столтенерг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО отметил, что помимо танков, украинская сторона остро нуждается в системах ПВО и боеприпасах для уже поставленной ей техники. О передаче Украине танков ранее заявлял ряд западных лидеров. Так, британские СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании намерен официально заявить о такой мере помощи Украине в ближайшее время. О готовности передать Украине танки заявлял и польский президент Анджей Дуда. Он отмечал, что Польша намерена сделать это в рамках международной коалиции, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...