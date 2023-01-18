В НАТО обсуждают поставки танков Украине

Столтенберг: НАТО ведет консультации о передаче Киеву боевых танков

18 января 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг поделился, в чем нуждается украинская армия Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс ведет консультации о поставках Украине боевых танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Давосского форума. «В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — сказал Йенс Столтенерг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО отметил, что помимо танков, украинская сторона остро нуждается в системах ПВО и боеприпасах для уже поставленной ей техники. О передаче Украине танков ранее заявлял ряд западных лидеров. Так, британские СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании намерен официально заявить о такой мере помощи Украине в ближайшее время. О готовности передать Украине танки заявлял и польский президент Анджей Дуда. Он отмечал, что Польша намерена сделать это в рамках международной коалиции, сообщает RT.

Североатлантический альянс ведет консультации о поставках Украине боевых танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Давосского форума. «В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — сказал Йенс Столтенерг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО отметил, что помимо танков, украинская сторона остро нуждается в системах ПВО и боеприпасах для уже поставленной ей техники. О передаче Украине танков ранее заявлял ряд западных лидеров. Так, британские СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании намерен официально заявить о такой мере помощи Украине в ближайшее время. О готовности передать Украине танки заявлял и польский президент Анджей Дуда. Он отмечал, что Польша намерена сделать это в рамках международной коалиции, сообщает RT.