В НАТО обсуждают поставки танков Украине

Североатлантический альянс ведет консультации о поставках Украине боевых танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Давосского форума.
«В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — сказал Йенс Столтенерг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО отметил, что помимо танков, украинская сторона остро нуждается в системах ПВО и боеприпасах для уже поставленной ей техники.
О передаче Украине танков ранее заявлял ряд западных лидеров. Так, британские СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании намерен официально заявить о такой мере помощи Украине в ближайшее время. О готовности передать Украине танки заявлял и польский президент Анджей Дуда. Он отмечал, что Польша намерена сделать это в рамках международной коалиции, сообщает RT.
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Североатлантический альянс ведет консультации о поставках Украине боевых танков. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на полях Давосского форума. «В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [на Украину]», — сказал Йенс Столтенерг в ходе своего выступления, трансляция которого велась на сайте Давосского форума. Генсек НАТО отметил, что помимо танков, украинская сторона остро нуждается в системах ПВО и боеприпасах для уже поставленной ей техники. О передаче Украине танков ранее заявлял ряд западных лидеров. Так, британские СМИ писали о том, что премьер-министр Великобритании намерен официально заявить о такой мере помощи Украине в ближайшее время. О готовности передать Украине танки заявлял и польский президент Анджей Дуда. Он отмечал, что Польша намерена сделать это в рамках международной коалиции, сообщает RT.