Минтруд предложил ужесточить законы о борьбе с коррупцией в РФ

Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы. Предполагается, что должностные лица будут обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.
«Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении „личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов“. Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта», — передает РБК, ссылаясь на проект поправок.
В документе уточняется, что если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия. По данным агентства, в пресс-службе подтвердили, что межведомственное согласование пройдено и поправки внесли на рассмотрение правительству.
Ранее сообщалось, что для борьбы с коррупцией чиновникам разъяснят термин «личная заинтересованность». Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции.
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