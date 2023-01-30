Минтруд предложил ужесточить законы о борьбе с коррупцией в РФ

31 января 2023 в 04:47 Размер текста - 17 +

Конфликты подчиненных будут решать руководители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы. Предполагается, что должностные лица будут обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. «Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении „личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов“. Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта», — передает РБК, ссылаясь на проект поправок. В документе уточняется, что если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия. По данным агентства, в пресс-службе подтвердили, что межведомственное согласование пройдено и поправки внесли на рассмотрение правительству. Ранее сообщалось, что для борьбы с коррупцией чиновникам разъяснят термин «личная заинтересованность». Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции.

Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы. Предполагается, что должностные лица будут обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. «Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении „личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов“. Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта», — передает РБК, ссылаясь на проект поправок. В документе уточняется, что если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия. По данным агентства, в пресс-службе подтвердили, что межведомственное согласование пройдено и поправки внесли на рассмотрение правительству. Ранее сообщалось, что для борьбы с коррупцией чиновникам разъяснят термин «личная заинтересованность». Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции.