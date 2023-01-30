30 января 2023

Минтруд предложил ужесточить законы о борьбе с коррупцией в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Производственное объединение
Конфликты подчиненных будут решать руководители Фото:

Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы. Предполагается, что должностные лица будут обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

«Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении „личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов“. Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта», — передает РБК, ссылаясь на проект поправок.

В документе уточняется, что если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия. По данным агентства, в пресс-службе подтвердили, что межведомственное согласование пройдено и поправки внесли на рассмотрение правительству.

Ранее сообщалось, что для борьбы с коррупцией чиновникам разъяснят термин «личная заинтересованность». Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции.

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Минтруд России предложил ужесточить антикоррупционные нормы. Предполагается, что должностные лица будут обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. «Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать своим непосредственным руководителям о возникновении „личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов“. Получив такую информацию, руководитель, в свою очередь, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта», — передает РБК, ссылаясь на проект поправок. В документе уточняется, что если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению в связи с утратой доверия. По данным агентства, в пресс-службе подтвердили, что межведомственное согласование пройдено и поправки внесли на рассмотрение правительству. Ранее сообщалось, что для борьбы с коррупцией чиновникам разъяснят термин «личная заинтересованность». Также новым сотрудникам муниципалитета будут разъяснять запреты и ограничения, которые установлены для профилактики коррупции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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