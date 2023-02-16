В РФ вернулись пленные, Путин приравняет бойцов ЧВК и военных: главное к вечеру 16 февраля

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Армия РФ ударила по складам с боеприпасами ВСУ Фото:
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В Россию вернулись около 100 российских пленных после обмена с Украиной. Президент РФ Владимир Путин призвал уравнять в правах бойцов ЧВК и военных. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 февраля.

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В Россию вернулись около 100 российских пленных после обмена с Украиной. Президент РФ Владимир Путин призвал уравнять в правах бойцов ЧВК и военных. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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