В РФ вернулись пленные, Путин приравняет бойцов ЧВК и военных: главное к вечеру 16 февраля

Армия РФ ударила по складам с боеприпасами ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Россию вернулись около 100 российских пленных после обмена с Украиной. Президент РФ Владимир Путин призвал уравнять в правах бойцов ЧВК и военных. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 февраля.
- В Россию вернули 101 солдата из украинского плена. В Минобороны РФ рассказали, что российским военнослужащим грозила смертельная опасность;
- Путин заявил о необходимости приравнивания социальных прав семей бойцов ЧВК и российских военнослужащих. Также в Госдуме разрабатывают законопроект о льготах для детей участников спецоперации;
- Европарламент выступил против поправок в резолюцию Украины, которые предполагали мирное урегулирование ситуации. Инициаторы хотели изменить пункт о победе над Россией на «обеспечение мира»;
- Российская армия разгромила четыре склада с боеприпасами военных Украины под Херсоном, сообщали в Минобороны РФ. Также уничтожен склад горючего для военной техники ВСУ в районе Полтавы, передает Пятый канал;
- Россия сменила тактику боев, рассказали в Офисе президента Украины. ВСУ подготовили ударный корпус из 70 тысяч бойцов, прошедших обучение в США и Европе, сказал URA.RU рассказал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук;
- Военные РФ заняли стратегические высоты в окрестностях Бахмута (Артемовск). У ВСУ есть пара дней, чтобы сдать город и уйти, избежав окружения, сообщил боец украинской армии;
- ВСУ атаковали Севастополь двумя беспилотниками. БПЛА сбили их над морем, отметил губернатор Михаил Развозжаев;
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!