Советник Пушилина призвал активнее бить по позициям ВСУ

России необходимо активнее атаковать позиции ВСУ, пока туда не прибыли поставки оружия с Запада и не сформированы новые подразделения. Об этом он заявил советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин.
«Атаковать, наносить удары, на мой взгляд, стоит в ближайшее время активнее, потому что пока еще не сформированы профессиональные соединения. Надеюсь, что наше командование примет это к сведению, я думаю у нас все все понимают», — рассказал ВРИО ДНР Ян Гагин, передает Радио Sputnik.
Он отметил, что нужно учитывать нахождение на передовой насильно мобилизованных украинцев, собранных по всем городам. «Из-за этого у ВСУ сейчас нет ни одного значимого кулака для контрнаступления», — добавил военно-политический аналитик.
Ранее URA.RU сообщало о подготовке ВСУ к решающим боям с Россией. Украинское командование анонсировало контрнаступление в середине весны.
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