Советник Пушилина призвал активнее бить по позициям ВСУ

ВРИО главы ДНР Гагин призвал активизировать удары по ВСУ

24 февраля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

У ВСУ нет ресурсов для контрнаступления на данный момент Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России необходимо активнее атаковать позиции ВСУ, пока туда не прибыли поставки оружия с Запада и не сформированы новые подразделения. Об этом он заявил советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин. «Атаковать, наносить удары, на мой взгляд, стоит в ближайшее время активнее, потому что пока еще не сформированы профессиональные соединения. Надеюсь, что наше командование примет это к сведению, я думаю у нас все все понимают», — рассказал ВРИО ДНР Ян Гагин, передает Радио Sputnik. Он отметил, что нужно учитывать нахождение на передовой насильно мобилизованных украинцев, собранных по всем городам. «Из-за этого у ВСУ сейчас нет ни одного значимого кулака для контрнаступления», — добавил военно-политический аналитик. Ранее URA.RU сообщало о подготовке ВСУ к решающим боям с Россией. Украинское командование анонсировало контрнаступление в середине весны.

России необходимо активнее атаковать позиции ВСУ, пока туда не прибыли поставки оружия с Запада и не сформированы новые подразделения. Об этом он заявил советник временно исполняющего главы ДНР Ян Гагин. «Атаковать, наносить удары, на мой взгляд, стоит в ближайшее время активнее, потому что пока еще не сформированы профессиональные соединения. Надеюсь, что наше командование примет это к сведению, я думаю у нас все все понимают», — рассказал ВРИО ДНР Ян Гагин, передает Радио Sputnik. Он отметил, что нужно учитывать нахождение на передовой насильно мобилизованных украинцев, собранных по всем городам. «Из-за этого у ВСУ сейчас нет ни одного значимого кулака для контрнаступления», — добавил военно-политический аналитик. Ранее URA.RU сообщало о подготовке ВСУ к решающим боям с Россией. Украинское командование анонсировало контрнаступление в середине весны.