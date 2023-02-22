Украина готовится к решающим боям с Россией и анонсирует наступление: главное к вечеру 22 февраля

ВСУ готовят масштабное наступление на позиции РФ, рассказал украинский военачальник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, когда пройдут решающие бои. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев анонсировал масштабное наступление ВСУ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 февраля.
- Кирилл Буданов рассказал, что решающие бои на Украине пройдут с середины до конца весны. По его мнению, это станет переломным моментом в спецоперации.
- Сергей Наев рассказал, что ВСУ готовят масштабное наступление на позиции РФ. Точные даты он не раскрал.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова уличила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он признал правоту России. Она отметила, что Зеленский сравнил киевский режим с фашистским, и заявил, что российская армия с ним борется.
- Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об успехах российской армии. ВС РФ отбили наступление ВСУ на краснолиманском направлении.
- Россия будет защищаться от Запада любыми способами, в том числе ядерным оружием. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- Немецкий журналист Тома с Репер рассказал о роботах, которые способны уничтожать немецкие танки Leopard. Таких роботов производят в Магнитогорске.
- В Россию прилетел руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. В Москве он встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они договорились об укреплении дружеских отношений между странами.
- На Донецком направлении российская армия уничтожила пункт дислокации иностранных наемников. Они базировались в районе населенного пункта Мемрик, передает Пятый канал.
- Член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал, что российские военные будут уходить в отпуск в составе экипажа взвода или роты. Такие отпуска будут положены участникам спецоперации не реже, чем раз в полгода.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!