В Японии осудили молчание премьера о снарядах с обедненным ураном для ВСУ

28 марта 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Премьер Японии Кисида ушел от ответов на вопросы про снаряды с обедненным ураном Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото задал несколько прямых осуждающих вопросов премьер-министру Японии Фумио Кисиде по поводу отсутствия с его стороны должной реакции по поводу поставок украинской армии снарядов с обедненным ураном со стороны Великобритании. Премьер Японии ушел от прямых ответов на поставленные вопросы. «Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать снаряды с обедненным ураном, использование которых несут риск раковых заболеваний?» — передает слова Ямамото РИА Новости. Премьер Японии Кисида не дал ясного ответа, сославшись исключительно на якобы отсутствие каких-либо результатов, показывающих негативное влияние на здоровье человека от применения таких снарядов. Также премьер-министр Японии заявил, что не отговаривал президента Украины Владимира Зеленского на их совместной встрече от использования таких снарядов. Лидер оппозиционной партии Ямамото в ответ на это напомнил, что Кисида является уроженцем Хиросимы и должен понимать всю опасность применения опасного вооружения. Ранее власти Великобритании приняли решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасов с обедненным ураном. Стало известно, что инструкторы из США и Великобритании заранее проводили обучение украинских солдат использованию таких снарядов, передает RT. В Общественной палате России заявили, что использование такого вооружения приведет к негативным последствиям для здоровья жителей Украины, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото задал несколько прямых осуждающих вопросов премьер-министру Японии Фумио Кисиде по поводу отсутствия с его стороны должной реакции по поводу поставок украинской армии снарядов с обедненным ураном со стороны Великобритании. Премьер Японии ушел от прямых ответов на поставленные вопросы. «Господин премьер-министр, вы намерены призвать Великобританию не передавать снаряды с обедненным ураном, использование которых несут риск раковых заболеваний?» — передает слова Ямамото РИА Новости. Премьер Японии Кисида не дал ясного ответа, сославшись исключительно на якобы отсутствие каких-либо результатов, показывающих негативное влияние на здоровье человека от применения таких снарядов. Также премьер-министр Японии заявил, что не отговаривал президента Украины Владимира Зеленского на их совместной встрече от использования таких снарядов. Лидер оппозиционной партии Ямамото в ответ на это напомнил, что Кисида является уроженцем Хиросимы и должен понимать всю опасность применения опасного вооружения. Ранее власти Великобритании приняли решение о поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасов с обедненным ураном. Стало известно, что инструкторы из США и Великобритании заранее проводили обучение украинских солдат использованию таких снарядов, передает RT. В Общественной палате России заявили, что использование такого вооружения приведет к негативным последствиям для здоровья жителей Украины, сообщает телеканал 360.