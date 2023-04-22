Министр обороны Швеции Йонсон призвал ВСУ ждать конфликта на истощение

23 апреля 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Союзники Украины должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы, считает Йонсон Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине нужно готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметив, что союзники Киева должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы украинской стороне. «Но я думаю, что мы должны быть готовы, что конфликт может быть долгим, к сожалению. Союзники должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы. При конфликте на истощение безопасность снабжения является ключевой», — заявил Йонсон в интервью РБК-Украина. При этом он уточнил, что Швеции трудно отказаться в пользу Украины от тех самолетов, которые у нее есть для защиты своей территории. С начала спецоперации на Украине Европа и США регулярно поставляют оружие украинской стороне. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, Украина проиграет, если будет использовать снаряды с обедненным ураном.

Украине нужно готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметив, что союзники Киева должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы украинской стороне. «Но я думаю, что мы должны быть готовы, что конфликт может быть долгим, к сожалению. Союзники должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы. При конфликте на истощение безопасность снабжения является ключевой», — заявил Йонсон в интервью РБК-Украина. При этом он уточнил, что Швеции трудно отказаться в пользу Украины от тех самолетов, которые у нее есть для защиты своей территории. С начала спецоперации на Украине Европа и США регулярно поставляют оружие украинской стороне. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, Украина проиграет, если будет использовать снаряды с обедненным ураном.