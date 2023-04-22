22 апреля 2023

Министр обороны Швеции Йонсон призвал ВСУ ждать конфликта на истощение

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Союзники Украины должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы, считает Йонсон Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине нужно готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметив, что союзники Киева должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы украинской стороне.

«Но я думаю, что мы должны быть готовы, что конфликт может быть долгим, к сожалению. Союзники должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы. При конфликте на истощение безопасность снабжения является ключевой», — заявил Йонсон в интервью РБК-Украина. При этом он уточнил, что Швеции трудно отказаться в пользу Украины от тех самолетов, которые у нее есть для защиты своей территории.

С начала спецоперации на Украине Европа и США регулярно поставляют оружие украинской стороне. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, Украина проиграет, если будет использовать снаряды с обедненным ураном.

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Украине нужно готовиться к долгому конфликту на истощение. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, отметив, что союзники Киева должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы украинской стороне. «Но я думаю, что мы должны быть готовы, что конфликт может быть долгим, к сожалению. Союзники должны убедиться, что смогут обеспечить логистику, запчасти, боеприпасы. При конфликте на истощение безопасность снабжения является ключевой», — заявил Йонсон в интервью РБК-Украина. При этом он уточнил, что Швеции трудно отказаться в пользу Украины от тех самолетов, которые у нее есть для защиты своей территории. С начала спецоперации на Украине Европа и США регулярно поставляют оружие украинской стороне. Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что оружие, которое США продолжают передавать Украине, приведет только к большему количеству жертв. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, Украина проиграет, если будет использовать снаряды с обедненным ураном.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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