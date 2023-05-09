В День Победы бойцов в госпитале Екатеринбурга угостили пирожными. Фото, видео

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Еда за 1000 в Panorama A.S.P. Екатеринбург, пирожное, десерт
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Спецоперация РФ на Украине

Раненым бойцам, которые проходят реабилитацию в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, приготовили угощение в честь 9 мая. Солдат угостили пирожными, рассказала URA.RU директор «Комбината общественного питания» Оксана Козырева.

«Мы подготовили для солдат, находящихся на реабилитации в госпитале, угощение в честь Дня Победы — испекли капкейки с нежным крем-брюле. Сладости доставили ребятам 9 мая к полднику», — объяснила Козырева.

По ее словам, «Комбинат общественного питания» уже год помогает 354-му госпиталю, в котором проходят реабилитацию раненые бойцы из разных регионов России. Компания на постоянной основе снабжает медицинское учреждение свежими овощами и зеленью. «Еженедельно мы доставляем в госпиталь 100 килограммов продуктов: огурцы, помидоры, чеснок, лук, укроп и петрушку», — добавила Козырева.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, 354-й военный госпиталь — старейший на Урале. Ежегодно в нем получают лечение около 10 тысяч стационарных больных, выполняется более 2,5 тысячи операций.

Ранее участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, навестили суворовцы. Ребята исполнили для раненых патриотические песни, станцевали русские народные танцы, а потом вручили чай, кофе и сладости.

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Раненым бойцам, которые проходят реабилитацию в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, приготовили угощение в честь 9 мая. Солдат угостили пирожными, рассказала URA.RU директор «Комбината общественного питания» Оксана Козырева. «Мы подготовили для солдат, находящихся на реабилитации в госпитале, угощение в честь Дня Победы — испекли капкейки с нежным крем-брюле. Сладости доставили ребятам 9 мая к полднику», — объяснила Козырева. По ее словам, «Комбинат общественного питания» уже год помогает 354-му госпиталю, в котором проходят реабилитацию раненые бойцы из разных регионов России. Компания на постоянной основе снабжает медицинское учреждение свежими овощами и зеленью. «Еженедельно мы доставляем в госпиталь 100 килограммов продуктов: огурцы, помидоры, чеснок, лук, укроп и петрушку», — добавила Козырева. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, 354-й военный госпиталь — старейший на Урале. Ежегодно в нем получают лечение около 10 тысяч стационарных больных, выполняется более 2,5 тысячи операций. Ранее участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, навестили суворовцы. Ребята исполнили для раненых патриотические песни, станцевали русские народные танцы, а потом вручили чай, кофе и сладости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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