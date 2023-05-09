В День Победы бойцов в госпитале Екатеринбурга угостили пирожными. Фото, видео

09 мая 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Военнослужащих по случаю праздника порадовали вкусностями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненым бойцам, которые проходят реабилитацию в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, приготовили угощение в честь 9 мая. Солдат угостили пирожными, рассказала URA.RU директор «Комбината общественного питания» Оксана Козырева. «Мы подготовили для солдат, находящихся на реабилитации в госпитале, угощение в честь Дня Победы — испекли капкейки с нежным крем-брюле. Сладости доставили ребятам 9 мая к полднику», — объяснила Козырева. По ее словам, «Комбинат общественного питания» уже год помогает 354-му госпиталю, в котором проходят реабилитацию раненые бойцы из разных регионов России. Компания на постоянной основе снабжает медицинское учреждение свежими овощами и зеленью. «Еженедельно мы доставляем в госпиталь 100 килограммов продуктов: огурцы, помидоры, чеснок, лук, укроп и петрушку», — добавила Козырева. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, 354-й военный госпиталь — старейший на Урале. Ежегодно в нем получают лечение около 10 тысяч стационарных больных, выполняется более 2,5 тысячи операций. Ранее участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, навестили суворовцы. Ребята исполнили для раненых патриотические песни, станцевали русские народные танцы, а потом вручили чай, кофе и сладости. Нежное лакомство порадовало раненых в праздничный день Фото: «Комбинат общественного питания» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Раненым бойцам, которые проходят реабилитацию в 354-м военном клиническом госпитале Екатеринбурга, приготовили угощение в честь 9 мая. Солдат угостили пирожными, рассказала URA.RU директор «Комбината общественного питания» Оксана Козырева. «Мы подготовили для солдат, находящихся на реабилитации в госпитале, угощение в честь Дня Победы — испекли капкейки с нежным крем-брюле. Сладости доставили ребятам 9 мая к полднику», — объяснила Козырева. По ее словам, «Комбинат общественного питания» уже год помогает 354-му госпиталю, в котором проходят реабилитацию раненые бойцы из разных регионов России. Компания на постоянной основе снабжает медицинское учреждение свежими овощами и зеленью. «Еженедельно мы доставляем в госпиталь 100 килограммов продуктов: огурцы, помидоры, чеснок, лук, укроп и петрушку», — добавила Козырева. Как сообщается на сайте Минобороны РФ, 354-й военный госпиталь — старейший на Урале. Ежегодно в нем получают лечение около 10 тысяч стационарных больных, выполняется более 2,5 тысячи операций. Ранее участников специальной военной операции, проходящих лечение и реабилитацию в военном госпитале Екатеринбурга, навестили суворовцы. Ребята исполнили для раненых патриотические песни, станцевали русские народные танцы, а потом вручили чай, кофе и сладости.